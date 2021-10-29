ألمانيا تقترب من 25 ألف إصابة كورونا يومية

جدة - نرمين السيد - اقتربت ألمانيا من تسجيل 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 24668 حالة جديدة، مقارنة بـ19572 إصابة تم تسجيلها يوم الجمعة الماضى.





واستنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، سجل معهد روبرت كوخ 121 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 116 وفاة يوم الجمعة الماضى.

وكانت ألمانيا سجلت أعلى عدد إصابات يومية فى 18 ديسمبر الماضى، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن فى 14 يناير الماضى بواقع 1244 حالة.

وفى غضون 7 أيام اليوم الجمعة، بلغ معدل انتشار المرض 139.2 إصابة بين كل 100 ألف نسمة فى غضون، مقارنة بـ 130.2 إصابة أمس الخميس.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ، وصل إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 4 ملايين و559 ألفا و120 حالة. فيما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 95 ألفا و606 وفاة.