طالبان تسعى للحصول على اللقاحات الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال وزير الصحة الأفغانى فى حكومة طالبان إنه "كل ما يساعد فى مكافحة الوباء وتعزيز صحة مواطنينا له قيمة كبيرة بالنسبة لنا". وأضاف عباد: "نحن مهتمون بالحصول على لقاحات من روسيا، ومن أى دولة أخرى فى العالم ترغب فى مساعدتنا فى هذا المجال". وأشار وزير الصحة فى حكومة طالبان إلى أنه "منذ نحو 4 أشهر، كان الوضع الوبائى فى أفغانستان خطيرًا، وكان معدل الوفيات مرتفعًا للغاية. كان انتشار السلالة الهندية مصدر قلق خاص".

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