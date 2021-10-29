شروط الخاصة بالتقدم لجامعة جدة العالمية

شروط التقديم في كليه جده العالمية, قامت وزاره التعليم السعودي بإنشاء جامعة داخل مدينه جده حيث تتميز هذه الجامعة بانها صرح تعليمي كبير دولي, حيث قاموا بإنشاء داخلها الكثير من الكليات التي يرغب الكثير من الطلاب خريجي الثانوية العامه وما يعادلها من شهادات في الالتحاق بها, وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على كيفيه الالتحاق بهذه الكلية أو الجامعة, والشروط الموضوعة من قبل إدارة الجامعة الالتحاق بها.

شروط الالتحاق بكليه جده العالمية داخل المملكة العربية السعودية

قاموا مؤسسي جامعه جده العالمية بتقسيم الجماعة إلي اربعه أقسام كل قسم يندرج تحته اختصاصات مختلفه وتتميز جامعه جده الدولية بانها تسعى دائماً في المحافظة على تقدمها التعليمي في مجال التعليم وتطوير من وقت إلي اَخر مستخدمين أساليب التعليم المتطورة وإنشاء جيل جديد يتميز بالذكاء.

يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية أن يكون من حاملي شهادة الثانوية العامه أوما يعادلها أن يكون حاصل على شهاده التوفل ولا تقل درجته عن 59 أو ان يكون حاصل على شهاده الايلتس و لا تقل درجته 5. يجب ان يملك الطالب المتقدم شهاده امتحان القدرات للمسار الإداري إحضار اصل الأوراق المتقدم بها داخل الموقع الإلكتروني للجامعه. لا يستطيع الطلاب الذين مر عليهم خمس سنوات من تخرجهم من الثانوية العامه في التقدم للجامعه. إحضار شهاده حسن سير وسلوك. صورة شهاده كشف طبي. لا يستطيع الطلاب الذين قاموا بسحب الملف الخاص بهم من الجامعة او أي جهه تعليميه اَخرى ان يتقدم في الجماعة إلا بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ سحب الملف.

الكليات التي تم أنشاءها داخل جامعه جده العالمية بالمملكة العربية السعودية

قام مسؤولين جامعه جدة العالمية بإنشاء العديد من الأقسام داخل الجامعة وذلك من اجل توفير اكبر عدد من الكليات داخل الجامعة للطلاب خريجي الثانوية العامه او ما يعادلها من شهاده ومن ضمن هذه الكليات التي تم إنشاؤها داخل الجامعة هي.