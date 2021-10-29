البنك الأهلي السعودي| أقوى العروض التمويلية الجديدة

يعد البنك الأهلي التجاري السعودي هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذى يحاول دائماً لتقديم عروض تمويلية متنوعة وجديدة وأيضاً تكون تلك المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً بها العديد من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء المختلفة ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على أهم تلك العروض التمويلية المقدمة من قبل البنك الأهلي التجاري.

البنك الأهلي السعودي وأهم العروض التمويلية الجديدة

يعلن البنك الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق حملة عروض تمويلية جديدة على تمويلات الأفراد والتى أيضاً تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وحدد كذلك البنك الأهلي فترة الحملة تبدأ من تاريخ 7 أكتوبر لعام 2021م وتصل إلى يوم 4 نوفمبر لعام 2021م وسوف نتحدث من خلال السطور القادمة عن أهم تلك العروض.

عرض التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية

يقدم البنك الأهلي عرض تمويلي جديد على التمويل الشخصي ويتميز هذا العرض التمويلي بما يلي

يتميز عرض التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بأنه بدون رسوم إدارية.

كذلك يتميز عرض التمويل الشخصي بمعدل نسبة سنوي منخفض والذى يبدأ من 0.69%.

يستطيع أيضاً العميل الحصول على التمويل الشخصي من خلال تطبيق الأهلي اونلاين وأيضاً من خلال الأهلي موبايل.

وهناك أيضاً العديد من المزايا الأخرى والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط عروض البنك الأهلي.

عرض تمويل الأهلي التأجيري بالمملكة العربية السعودية

يتميز عرض التمويل الأهلي التأجيري بعدد من المزايا وهي

يتميز عرض تمويل الأهلي التأجيري بأنه لا يحتاج لتحويل الراتب.

كذلك يتميز تمويل الأهلي التأجيري بالموافقة الفورية.

2500 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل الأهلي التأجيري بأنه بدون رسوم إدارية وأيضاً بدون دفعة أولى.

عرض تمويل الأهلي العقاري بالمملكة العربية السعودية

تمويل الأهلي العقاري بالمملكة يتميز بعدد من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء وهي