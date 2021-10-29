مصادر: جيبرييسوس هو المرشح الوحيد لرئاسة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر دبلوماسى لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس هو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة عندما تنتهى ولايته الحالية.





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