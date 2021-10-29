الفلبين: مقتل زعيم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

وقال قائد قوة مكافحة الإرهاب الميجور جنرال، يوفى ماكس إيواى، إن قوات الجيش داهمت المخبأ الواقع ببلدة تالايان فى مقاطعة ماجوينداناو، جنوب العاصمة مانيلا، قبل الفجر، حيث وردت تقارير بشأن وجود مسلحين به.
وأشار إيواى، إلى أن نحو 30 شخصًا كانوا فى المنزل أثناء المداهمة، ومن بينهم صلاح الدين حسن، زعيم داعش، وزوجته جيهانا مينبيدا، المسؤولة المالية بالتنظيم، وقد قتل الاثنان فى تبادل لإطلاق النار.
وأوضح إيواى أن الزوجين كانا الهدف الأساسى من العملية، مشيرًا إلى أنهما كانا برفقة أعضاء آخرين فى الجماعة، حيث اشتبكوا مع القوات فى معركة بالأسلحة النارية استمرت أكثر من 30 دقيقة قبل أن ينسحبوا.
ويعد تنظيم مسؤولة عن تنفيذ العديد من التفجيرات فى منطقة مينداناو بجنوب الفلبين، بما فى ذلك تفجير سوق ليلى فى مدينة دافاو، مسقط رأس الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، فى سبتمبر 2016، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.
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