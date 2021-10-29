السجن 20 عاما لمساعد زعيمة ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة فى ميانمار، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن 20 عامًا على وو هين هتين أحد أقرب مساعدى الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سا سو تشى، بتهمة الخيانة.





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