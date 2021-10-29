جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسى ألكسندر روداكوف، الحصول على صور الأقمار الصناعية التى تعود ليوم الرابع من أغسطس 2020، عندما ضرب انفجار مروع مرفأ بيروت.





وكان انفجار بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة الآلاف، إضافة إلى تدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت. وقبل أيام، أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، استمرار التحقيق فى جريمة انفجار ميناء بيروت البحرى لتحديد المسؤوليات وفقا للأصول القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.