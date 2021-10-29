مع بداية الشهر الجديد تبدأ عمليات البحث في ازدياد حول دعم دفعة حساب المواطن، فقد يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن، يتبقى من الوقت القليل حتى يتم صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر نوفمبر، وكيفية تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين من الدعم بالخطوات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا نبذة عن برنامج حساب المواطن والدعم الذي يقوم بتقديمه.

حساب المواطن:

يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تحصل على دعم من قبل الحكومة السعودية، وذلك بسبب نجاح البرنامج وما يهدف إليه منذ لحظة إنشاءه، فكان الهدف الرئيسي به هو ضمان عيش حياة كريمة للأشخاص الفقراء وذو الدخل المنخفض، من خلال منح هذه الفئات جزء مالي على هيئة دعم للقدرة على التغلب على الأمور الصعبة والمشاكل التي يمكن أن تواجههم.

موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن:

يتبقى على موعد صرف الدفعة الجديدة حوالي عشر أيام، فبمجرد صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة يطمئن الشخص المستفيد من البرنامج من تمكن الصرف بدون أي مشاكل، ويتم الصرف وفقاً للموعد المحدد لها من قبل الأوامر الملكية الصادرة من الملك السعودي لتوحيد موعد الصرف، ويوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي ولن يتم تغيير الموعد إلا في حالة الإجازة الرسمية.

صدور نتائج الأهلية الدفعة 48 شهر نوفمبر:

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية، وأنه يمكن للمواطن المستحق لهذا الدعم معرفة أحقية الأهلية للتمكن من صرف الدعم في الموعد المحدد له، ويتم الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن لمعرفة الأحقية.

تحديث بيانات المستفيدين:

أوضح حساب المواطن عن ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين، فقد شهد آخر دعم العديد من التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية حول تعسر صرف دعم الدفعة، وأكد البرنامج على أنه ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر علماً بأن البيانات هي (البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – إدخال الاسم الرباعي – كلمة المرور).