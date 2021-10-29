موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث انطلقت مباريات تلك الجولة بالأمس وشهدت فوز الاتحاد ضد الحزم بهدف نظيف، وانتصار الشباب ضد الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل، وتستكمل المباريات اليوم حين يلعب الفتح مع الفيصلي والرائد مع الباطن، بالإضافة إلى موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم التي تنطلق في الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد الهلال في مباراة قوية يأمل فيها صاحب الأرض والجمهور فريق أهلي جدة في تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات، للتقدم في جدول الترتيب، بعد العودة للمسار الصحيح في الجولتين الماضيتين، حيث بدأ الأهلي موسمه بشكل غير جيد، وفشل في تحقيق الانتصارات، ليتعادل في الجولات الخمس الأولى له في البطولة، ثم يزيد الطين بله بتلقي خسارتين على التوالي ضد الفيحاء، وأمام الاتحاد في ديربي جدة بهدفين دون رد في النبارتين، قبل أن يحقق أولى انتصاراته ضد الاتفاق في الجولة قبل الماضية برباعية دون مقابل، ثم واصل الانتصارات بالفوز ضد الطائي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف في مباراة سجل فيها عمر السومة هدفي الأهلي، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 11 نقطة.

الهلال حامل اللقب يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهل بالمرة ضد أهلي جدة، ليواصل انتصاره في الدوري، بعد تحقيقه انتصار صعب ضد الرائد في آخر مبارياته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم لوسيانو فييتو بهدفين للزعيم في الشوط الأول، قبل أن يتمكن الضيوف من معادلة النتيجة بهدفين عن طريق يحيى الشهري، وإيدير لوبيز، لتتعقد المباراة، ولكن الأسد الفرنسي غوميز الذي حل بديل في الشوط الثاني تمكن من تسجيل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90، ليقتنص للزعيم ثلاث نقاط هامة رفعت رصيد حامل اللقب إلى 15 نقطة.

الجمعة 29 أكتوبر 2021.

7:50 بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، البحرين، وفلسطين.

6:50 بتوقيت مصر.

5:50 بتوقيت الجزائر.

عبر قناة SSC SPORT 1 HD/SD السعودية بتعليق سمير المعيرفي، وفهد الدريبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي اليومالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال