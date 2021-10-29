وزيرة الخزانة الأمريكية: نتمنى الخروج من المأزق الاقتصادى بأجندة بايدن

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، ثقتها فى أن نواب الكونجرس الأمريكى سيوافقون على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية، معربة عن أملها فى تخطى الأزمة الحالية فى واشنطن.





وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، قالت يلين: "أنا متفائلة للغاية، وأتوقع تمامًا أن يوافق الكونجرس على الحزمتين"، حيث يتواصل الخلاف بين الحزبين الأمريكيين الديمقراطى والجمهورى بشأن حزمة بايدن الاقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكى قال لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، إن مستقبله ومستقبلهم يعتمد على ترجمة إطار العمل إلى تشريع، وضمان الحصول على الأصوات الكافية للموافقة عليه. وأرسل إطار عمل لأحدث نسخة من أجندته الاقتصادية لأعضاء حزبه من الديقراطيين فى الكونجرس قبل مغادرته إلى روما للمشاركة فى قمة العشرين.

يذكر أن وزيرة الخزانة جانيت يلين تشارك أيضًا فى قمة العشرين برفقة الرئيس بايدن، والتى تنطلق اليوم فى روما.