وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، قالت يلين: "أنا متفائلة للغاية، وأتوقع تمامًا أن يوافق الكونجرس على الحزمتين"، حيث يتواصل الخلاف بين الحزبين الأمريكيين الديمقراطى والجمهورى بشأن حزمة بايدن الاقتصادية.
وكان الرئيس الأمريكى قال لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، إن مستقبله ومستقبلهم يعتمد على ترجمة إطار العمل إلى تشريع، وضمان الحصول على الأصوات الكافية للموافقة عليه. وأرسل إطار عمل لأحدث نسخة من أجندته الاقتصادية لأعضاء حزبه من الديقراطيين فى الكونجرس قبل مغادرته إلى روما للمشاركة فى قمة العشرين.
يذكر أن وزيرة الخزانة جانيت يلين تشارك أيضًا فى قمة العشرين برفقة الرئيس بايدن، والتى تنطلق اليوم فى روما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: نتمنى الخروج من المأزق الاقتصادى بأجندة بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.