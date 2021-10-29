كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي 2021 ومميزات وشروط التمويل

كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي يقع على رأس أهم الأسئلة التي أطلقها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخصوصًا من يرغب منهم في سداد دين أو شراء أي لوازم جديدة مهما كانت، فيوفر البنك خدمات إلكترونية عديدة من بينها الاستعلام عن قروض البنك الأهلي لغير الموظفين 2021 ووفر خدمة أخرى وهي أدخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الأهلي التأجيري أو القرض الشخصي من خلال حاسبة التمويل الشخصي أيضًا.

كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي

هناك العديد من أنواع التمويل الشخصي التي يوفرها البنك الأهلي السعودي، من بينها التمويل الشخصي للقطاع الخاص وخصوصًا للجهات التي لم تعتمد بعد لدى البنك وقيمته تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي ولا تقل القيمة عن خمسة آلاف ريال سعودي وحتى يتم الحصول عليه لا بد من توافر الشروط التالية:

ضرورة أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية فقط.

ضرورة تحويل الرواتب إلى البنك الأهلي السعودي ولا تقل قيمة الراتب عن خمسة آلاف ريال سعودي.

ألا يقل عمر العميل عن خمسة وعشرين عام، ولا يزيد عن ستين عام عند تقديم طلب التمويل.

تقديم خطاب موجه من العمل إلى البنك متوفر به قيمة التمويل.

تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل

وهناك العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها من خلال التمويل الشخصي قصير الأجل، ومن بين تلك المميزات:

التمويل من أنواع التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن للعميل الحصول على موافقة فورية أيضًا.

القسط الشهري يصل إلى عام، ولا يقل عن ثلاثة أشهر.

يمكن للعميل أن يقوم بعملية السداد المبكر.

الحصول على التأمين في حالة الوفاة أيضًا.

قيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي.

كما أن التمويل متاح لكلا الجنسيات، سواء أكان مواطن سعودي أو أيضًا مقيم داخل المملكة.

أما عن الشروط المطلوبة للحصول على التمويل، فهي ألا يقل عمر صاحب التمويل عن ثمانية عشر عام، وذلك إن كان سعودي، بينما في حال كان من الوافدين الحاصلين على إقامات رسمية فينبغي ألا تقل أعمارهم عن 22 سنة عند التقديم للحصول على التمويل.