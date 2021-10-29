شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة شرعية والحصول علي 3000 جوهرة

شحن جواهر فري فاير 2021 طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بطريقة شرعية سوف نذكرها لكم في السطور التالية، حيث تعتبر لعبة فرى فاير free fire من الألعاب الإلكترونية المشهورة جدا وحصلت هذه اللعبة على سمعة جيدة وأيضاً على أعجاب كثير من الناس، ويمكنك شحن جواهر فري فاير بها بكل سهولة حيث يوجد العديد من الناس يبحثون عن الطريقة وسوف ينفذونها بطريقة صحيحة بسبب سهولتها.

يمكنك شحن جواهر فري فاير بطريقة شرعية وسهلة سنة 2021، وللحصول على الطريقة من الواجب اتباع الخطوات حتى تتمكن من الحصول علي جواهر فري فاير، وبالتالي:

في البداية قم باستعمال متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك القيام بتحويل الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي حتى تستعمل النقاط وقم بتجميعها، وسوف نوضح أكثر عن كيفية نقل هذه النقاط في السطور التالية.

من الواجب أن تستعمل هذا التطبيق الذي يمنحك نقاطاً بعد كل تحميل لحساب النقاط، وبعد الانتهاء من عملية إدخال المعلومات التي ظهرت أمامك عند التنزيل الضغط على كلمة إلغاء.

أوضحنا العرض الخاص لكي تحصل على الجواهر، ولكن يجب أن يكون معك رصيد كافي خاص بك في جوجل بلاي، لكي تتمكن من إجراء هذه العملية.

خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير عن طريق ID احصل علي 3000 جوهرة في الحال

سوف نقدم لكم شحن جواهر فري فاير بالحساب وبعض الخطوات لتبديل حسابك داخل اللعبة إلى حساب أمريكي من أجل شحن جواهر فري فاير بدون رقم هاتف وبالتالي:

في البداية كتابة المتجر في أعلى الشاشة الأساسية وسوف ترى علامة (3)، الضغط على النقطة من فوق.

بعد ذلك تبديل إلى طريقة الدفع المتوفرة في هذه اللعبة.

ثم في الخطوة الثالثة الضغط على كلمة رمز Google Chrome.

بعد ذلك يجب إدخال جميع الإعدادات الأربعة.

وفي المرحلة الخامسة قم بتغيير الدولة إلى الولايات المتحدة.

وفي النهاية الضغط على كلمة حفظ.

ومن هنا انتهت جميع خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير، بكل بساطة وسهولة ويمكنك الاستمتاع بقضاء وقت ممتع جدا وطويل، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك شراء كل الاحتياجات الخاصة بك في اللعبة بشكل صحيح بسبب هذا الشحن.