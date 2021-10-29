أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة مطهر بطاح

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الأمين العام يعزي بوفاة مطهر بطاح

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور باذن الله تعالى / مطهر احمد بطاح ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام يعزي بوفاة مطهر بطاحبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور باذن الله تعالى / مطهر احمد بطاح ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى / يحيى احمد بطاح واخوانه، والى نجل الفقيد على مظهر احمد بطاح واخوانه وكافة آل بطاح في عزلة الشرقي بمدينة المحويت، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب. سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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