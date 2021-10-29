بريطانيا تهدد: الرد سيكون بالمثل على التهديدات الفرنسية

وحسبما أوردت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، قال وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، كليمون بون، أمس الخميس، إن "الحكومة البريطانية لا تفهم إلا لغة القوة".
وفى تصريحات لـ"راديو تايمز"، قال وزير البيئة البريطانى جورج يوستيس، الذى تشمل مسؤولياته مصايد الأسماك، إن "هذه خطوة استفزازية للغاية وطريقة خاطئة لتناول الأمور".
ولدى سؤاله عن رد فعل بريطانيا إذا ما نفذت فرنسا تهديداتها، والتى تشمل حظر سفن الصيد البريطانية، أجاب: "يمكننا الرد بالمثل، سنتخذ رد الفعل الملائم".
وتقول فرنسا إنه تم حرمان قواربها ظلمًا من الحصول على تصريح بالصيد فى المياه البريطانية، وهددت فى وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل وقف تدفق التجارة عبر القنال الإنجليزى، ورفع أسعار الطاقة لجزر القنال البريطانية، إذا لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من التصاريح بحلول الثانى من نوفمبر المقبل.
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