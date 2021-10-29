روسيا: القبض على جماعة يمينية متطرفة فى جمهورية بورياتيا

وفى بيان له، اليوم الجمعة، قال جهاز الأمن الروسى: "أحبط الجهاز عمل جماعة متطرفة من سكان جمهورية بورياتيا (تقع بمنطقة سيبيريا الروسية)".
وأوضح البيان أنه تم "احتجاز أشخاص قاموا فى أراضى منطقتهم بإنشاء جماعة يمينية متطرفة بهدف إجراء عمليات التأثير المباشر ضد ممثلى هيئات السلطة وأفراد الأمن، وكذلك ضد المنحدرين من بلدان آسيا الوسطى المقيمين فى المنطقة ومجموعات اجتماعية منفصلة".
وأشار البيان إلى أن أعضاء الجماعة اليمينية كانوا يقومون بنشاط بتجنيد الشباب، بمن فى ذلك من المؤسسات التعليمية المحلية. كما قاموا بنشر الأيديولوجية اليمينية المتطرفة بينهم.
وبحسب بيان الأمن الروسى، يواجه منظم الجماعة و3 من أعضائها اتهامات بإنشاء جماعة متطرفة، والانخراط فيها، ما يعنى أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
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