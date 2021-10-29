8 قتلى و170 جريح في اعمال عنف بالخرطوم

8 قتلى و170 جريح في اعمال عنف بالخرطومتواصلت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم المنددة بالانقلاب العسكري على الحكومة وسط تصاعد للعنف خلف ثمانية قتلى و170 جريحاً منذ يوم الاثنين الماضي .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عدداً كبيراً من السودانيين يرفضون انقلاب العسكر الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويواصلون احتجاجاتهم في الشوارع عشية تظاهرة "مليونية" دعا اليها أنصار الحكم المدني.

ويأتي ذلك عقب اعمال عنف حصدت ارواح المتظاهرين، حيث انهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين من أحياء الخرطوم هما حي بري شرق الخرطوم وبحري في شمالها.

وتغير المشهد في السودان منذ يوم الاثنين الماضي وذلك بعد سنتين من حكم انتقالي هش، ففي العام 2019م، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدينون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية .

ووفقاً للاتفاق يتم عقب المرحلة الانتقالية تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً، لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضاً بآمال التحوّل الديموقراطي.

