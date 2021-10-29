أخبار اليمن : الصناعة تحذّر مجددا من شركات وهمية لتوظيف الأموال

الصناعة تحذّر مجددا من شركات وهمية لتوظيف الأموال
جددت وزارة الصناعة والتجارة، تحذير المواطنين من التعامل مع أي كيانات وهمية باسم شركات بيع أسهم وتوظيف أموال.
وأهابت وزارة الصناعة بالمواطنين التأكد من وثائق أي شركة ومنها السجل التجاري وترخيص مزاولة هذا النشاط ووجود مقر رسمي وموظفين ووثائق رسمية وتصريح صادر من وزارة الصناعة والبنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذا الضمانات والتعميدات اللازمة حفاظا على حقوقهم من الضياع.
وفي بيان لها يوم الجمعة اوضحت وزارة الصناعة أنها معنية بإصدار التصاريح التجارية بموجب موافقات من الجهات ذات العلاقة بالنشاط ولا يتم منح التصريح إلا بعد وصول هذه الموافقات وتحديد نوع النشاط.
وحثت وزارة الصناعة على ضرورة التأكد من هذه الكيانات إن كانت شركات يتطلب منها إعداد موازنات وحسابات ختامية سنوية.
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