أبوظبي بصدارة المدن الذكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

احتلت العاصمة الإماراتية أبوظبي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر المدن الذكية للعام 2021.
وجاءت أبوظبي في صدارة مؤشر المدن الذكية للعام 2021 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي.
وصعدت أبوظبي 14 درجة عن تصنيف السنة الماضية 2020، وجاءت بالمرتبة 28 بين 118 مدينة شملها التصنيف، حسبما ذكر حساب مكتب أبوظبي الإعلامي الرسمي على "تويتر".
وصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم.
ويقيّم التصنيف تصور المقيمين في كل مدينة حول الخدمات الذكية المتاحة والبنى التحتية، ويغطي المؤشر خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، الفرص، والحوكمة.
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