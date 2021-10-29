ولى العهد السعودى يعلن تقدم الرياض بطلب لاستضافة إكسبو 2030

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية،، اليوم الجمعة، عن تقدمها بطلب رسمى إلى المكتب الدولى للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولى) لاستضافة معرض إكسبو 2030 فى مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير.. المضى بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" فى الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.





وحسبما أوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك فى خطاب من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، إلى الأمين العام للمكتب الدولى للمعارض ديميترى كركنتزس. وأكد الأمير محمد بن سلمان فى خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولى بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة فى تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمى. وأضاف "نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التى تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمى) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولى للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشرى، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور".

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