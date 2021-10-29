وزير إسرائيلى: لن نبنى مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات على هامش زيارته إلى ألمانيا، اليوم الجمعة، قال هورويتز، زعيم حزب ميريتس اليسارى: "هذا أمر صعب على شركائنا فى الجناح اليمينى من الحكومة، لكننا قررنا، وهذه هى سياسة الحكومة، ترك الوضع الراهن على الأرض، دون بناء مستوطنات جديدة، ودون إقامة نقاط استيطانية أمامية جديدة، ودون قرارات مهمة جديدة من شأنها تغيير الوضع على الأرض"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد أدلى وزير الصحة الإسرائيلى بهذه التصريحات بعد موافقة إسرائيل على إقامة 3 آلاف منزل لمستوطنين، في خطوة أدانتها عدة دول أوروبية، إلى جانب الفلسطينيين وعدة دول عربية.