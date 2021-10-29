جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات على هامش زيارته إلى ألمانيا، اليوم الجمعة، قال هورويتز، زعيم حزب ميريتس اليسارى: "هذا أمر صعب على شركائنا فى الجناح اليمينى من الحكومة، لكننا قررنا، وهذه هى سياسة الحكومة، ترك الوضع الراهن على الأرض، دون بناء مستوطنات جديدة، ودون إقامة نقاط استيطانية أمامية جديدة، ودون قرارات مهمة جديدة من شأنها تغيير الوضع على الأرض"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت".
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد أدلى وزير الصحة الإسرائيلى بهذه التصريحات بعد موافقة إسرائيل على إقامة 3 آلاف منزل لمستوطنين، في خطوة أدانتها عدة دول أوروبية، إلى جانب الفلسطينيين وعدة دول عربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير إسرائيلى: لن نبنى مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.