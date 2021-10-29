سيارة بموكب رئاسى مرافق لبايدن تتعرض لحادث فى روما

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه لم ينتج عن الحادث أى إصابات خطيرة. وبدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم لقاءه مع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

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