ماليزيا تدين بشدة الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الماليزى سيف الدين عبدالله فى بيان أوردته وكالة برناما الماليزية اليوم الجمعة إن التوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية يعنى مصادرة المزيد من الأراضى والممتلكات التابعة للفلسطينيين حقوقيا. وأكد أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، الصادرة فى 12 أغسطس 1949، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ولا سيما القرار 2334 (2016).

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