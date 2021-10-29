قرض شخصي بالبطاقة بدون ضمانات للعاطلين والشباب دون الحاجة لوجود وظيفة

تقدم الكثير من البنوك قرض شخصي بالبطاقة بدون ضمانات للعاطلين والشباب والنساء حيث لا يتطلب الحصول على تمويل شخصي وجود وظيفة ثابتة، حيث يكون الكثير من الشباب في مقتبل العمر لا يحالفهم الحظ في الحصول على الوظائف التي تناسبهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، لذلك يسعى الكثير من أجل الحصول على قرض شخصي يمكن من خلاله أن يبدأ مشروعه الخاص ويعمل على فتح باب رزق له ولاسرته، لذلك نجد هناك عدد قليل من البنوك التي تدعم تلك الفئة من الشباب الذين لا يمتلكون وظائف في القطاع الحكومي أو وظائف في القطاع الخاص وسوف نعرض بالتفصيل أهم شروط الحصول على قرض شخصي بدون وظيفة أو ضمانات وطريقة طلب القرض من خلال السطور القادمة بإذن الله.

قرض شخصي بالبطاقة فقط بدون ضمانات

يتميز هذا القرض بأنه قرض إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية أي بدون فوائد ويقدمه مصرف الراجحي لأبناء الوطن السعودي حيث يمكن الحصول بكل سهولة على القرض دون الحاجة لوظيفة ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين إلى القرض ومن تلك الشروط الآتي:

أن يكون المتقدم إلى القرض عمره ليس أقل من 18 عامًا.

لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.

امتلاك بطاقة سارية المفعول وليس منتهية.

الالتزام بتقديم بعض الأوراق والمستندات مثل صور البطاقة والمؤهل الدراسي وغيره من الأوراق البسيطة.

يجب الالتزام بالمدة المحددة من أجل سداد القرض.

يتيح مصرف الراجحي السعودي أن يقوم المقترض بالحصول على قرض شخصي بضمان العقار.

هناك الكثير من الأشخاص متقاعدين عن العمل أو لا يمتلكون وظيفة ثابتة.

لذلك خصص لهم مصرف الراجحي تمويل شخصي بضمان العقار من أجل الحصول على ما يطلبه العميل من قروض.

ويتم احتساب نسبة التمويل إلى قيمة العقار التي يتم تحديدها من قبل البنك والعميل.

ومن خلالها يتم احتساب الاقساط الشهرية من خلال قيمة القرض وتلك الخدمة متاحة فقط للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وليس للمقيمين فقط من يحمل الجنسية السعودية هو الذي يحق له هذا القرض.

تمويل شخصي بضمان العقار من بنك الراجحي