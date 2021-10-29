الإمارات تؤكد التزامها بتطوير نظام صحى مرن بمؤتمر COP26

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء التأكيد الإماراتى على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP26 المنعقد حاليا فى غلاسكو ببريطانيا قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العالمى للصحة وتغير المناخ 2021 الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمى للمناخ والصحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتأتى هذه التصريحات استجابة لدعوة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة، الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لتبنى مبادرات هادفة من شأنها دعم بناء نظام صحى مستدام وتماشيا مع الإجراءات والخطوات المتعاقبة التى تتخذها الإمارات فى سبيل دعم النظام الصحى العالمى ومواجهة التغير المناخى.
وتقدمت الإمارات بطب استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 فى أبوظبى خلال عام 2023، مؤكدة أنها ستعمل على تنظيم دورة شاملة وناجحة تخرج بنتائج وقرارات حاسمة فى سبيل مواجهة التغير المناخى لاسيما وأن الدولة تتبنى نهج عمل شامل فى هذا المجال بهدف بناء نظام اقتصادى فعّال يرتكز على القطاعات الرئيسية خصوصا القطاع الصحى نظرا لتأثير المناخ المباشر على صحة الإنسان.
وقد أجرت الإمارات فى عام 2019 دراسة شاملة على مستوى الدولة لتقييم المخاطر المناخية وتأثيرها على القطاع الصحى وبناء عليها أطلقت الدولة الإطار الوطنى بشأن التغير المناخى وأثاره على الصحة 2019-2021 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتى بموجبها تقوم اللجنة الوطنية للتغير المناخى والصحة بالعمل على تطوير خطة وطنية للتكيف تستهدف قطاعات معينة.
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