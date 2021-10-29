أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 PUBG في دقائق قليلة

يهتم الملايين من محبي لعبة ببجي آخر اصدار بالبحث عن أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022، والذي يعتبر من أهم الأشياء لديهم حتى يتقدموا في اللعبة، و شداد ببجي تعتبر العملة الرئيسية الخاصة للعبة بيجي، حيث انها تساعد اللاعبين في العديد من الأشياء، مثل شراء الاسلحه المميزة وايضا الحصول على الازياء والجوائز وتساعدهم في الحصول على طرق حماية من الأعداء، وبالتالي الفوز في المعارك والتقدم الى مستوى اعلى، كما ان شدات ببجي تمكن اللاعب من تفعيل الرويال باس الذي يمكنه من حصد الجوائز، والتقدم الى مرحلة اعلى والفوز في المعركة وهناك العديد من الطرق السهلة، يمكن من خلالها اللاعب ان يحصل على شدات ببجي دون ان يتعرض لحذف الحساب.

موقع شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بالكثير من الطرق الرسمية والأمنية، دون أن يتم تعرض اللاعب للحظر من أبرز هذه الطرق هي التي تتم عبر موقع بطاقتي السعودي، وهي يستخدم لشراء بطاقات شدات ببجي ثم شحنها علي الموقع الرسمي للعبة والذي يتم بالخطوات التالية:

أولاً شراء البطاقات عبر موقع بطاقتي حيث سيصل اللاعب كود تفعيل بطاقات شدات ببجي عبر البريد الالكتروني

بعد ذلك يقوم اللاعب بدخول موقع لعبة ببجي الرسمي

سيكون مطلوب منه أولاً كتابة الأي دي الخاص به في اللعبة

ثم يقوم بكتابة كود تفعيل البطاقة الذي وصله على الايميل

ثم يكتب ما يراه أمامه في الصورة سواء حروف أو أرقام

ثم يقوم بالضغط على Redeem

شحن شدات ببجي مجانا 2020

هناك بعض التطبيقات التي يستطيع عن طريقها اللاعب شحن شدات ببجي مجاناً والذي يتم من خلال استخدام تطبيق مجاني وهذا التطبيق هو Google Opinion Rewards، وهو تطبيق يقدم استبيانات واستطلاعات مطلوب من المستخدم أن يقوم بالإجابة عليها، وبعدها يحصل مقابل ذلك على رصيد من النقاط تمكنه من شراء شدات ببجي مجاناً، حيث يتم تنزيل هذا التطبيق مجاناً بكل سهولة وذلك من خلال جوجل بلاي علي موبايل الأندرويد ويتم تثبيته بطريقة سهلة وبعد ذلك عمل حساب اللاعب علي هذا التطبيق ليستفيد منه.