الاتحاد الأوروبى يحذر إسرائيل من بناء المستوطنات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، شدد الاتحاد الأوروبى فى بيان له، على أن تلك الخطوات الإسرائيلية "تتعارض تماما" مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وضمان الهدوء فى المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أكد أنه لن يعترف بأى تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس.

وجاء ذلك بعد أن حثت 12 دولة أوروبية أمس إسرائيل على التخلى عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا) فى بيان مشترك "نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورا عن قرارها".

كما أكدوا "معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطانى فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تشكل انتهاكاً للقانون الدولى وتقويضاً لجهود التوصل إلى حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.