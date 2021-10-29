بايدن: فرنسا شريك مهم وكنت أعتقد أن فرنسا على علم بصفقة الغواصات

جدة - نرمين السيد - واجتمع اليوم الجمعة، فى روما، الرئيسين بايدن وماكرون فى أول لقاء لهما منذ أزمة الغواصات، وهدف الاجتماع لحل الخلاف بين البلدين، حسبما أفادت قناة "العربية".
ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، فى سبتمبر الماضى، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووى، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة فى الظهر" وقرار "على طريقة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب".
كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ.
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