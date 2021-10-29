تعرف علي شروط تجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

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يعتبر تجديد رخصة سير المركبات، من الأمور الهامة التي يهتم بها المواطن، والمقيمين على الأراضي السعودية، حيث أعلنت منصة أبشر الإلكترونية علي تويتر العالمي؛ شروط جديدة تتيح للمواطن والمقيم من خلالها السماح بتجديد رخصة المركبة في اسرع وقت، وذلك دون عناء التوجه إلي إدارة المرور، حيث يتم تجديدها إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي لمنصة أبشر، ومن خلال السطور التالية نوضح خطوات تجديد رخصة سير المركبات.
شروط تجديد رخصة سير المركبات
من خلال مواكبة التغيرات التي جرأت على المملكة العربية السعودية، تعمل جميع الجهات المختصة بالعمل بجدية؛ لتقديم ابرز واهم الخدمات الإلكترونية للمقيمين والمواطن السعودي، حيث وضعت إدارة المرور ضوابط وشروط يتثنى من خلالها تجديد رخصة القيادة في اسرع وقت ومن ابرز تلك الشروط التالية:
- أولاً، يجب عليك التأكد أن وثيقة تأمين المركبة سارية المفعول.
- ثانياً، من الضروريات أن تكون شهادة فحص المركبة الفني سارية.
- ثالثاً، يتوجب عليك سداد جميع فواتير المخالفات المرورية أن وجد.
- رابعاً، جميع رسوم التجديد يجب سدادها، وكذلك مخالفة التأخير.
- خامساً، رخصة السير للمركبة يجب أن لا تتجاوز 180 يوماً.
- سادساً، أن يكون مالك المركبة علي قيد الحياة.
من الأمور التي يرغب المواطن والمقيم علي الأراضي السعودية معرفتها؛ هو رسوم تجديد الرخصة، وذلك من أجل السير على الطرقات بطريقة قانونية تمنعه من التعرض لغرامة مالية، ومن خلال أدارة المرور بالمملكة، نشرت تكاليف تجديد رخصة قيادة المركب ، وحددت الغرامة التي سيتم تطبيقها على الفرد في حال عدم الامتثال لتجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد، وكانت رسوم تجديد المركبة على النحو التالي:
طرق تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا
رسوم تجديد الرخصة لمدة عامين 80 ريال سعودي .
رسوم تجديد الرخصة لمدة 5 سنوات 200 ريال ريال سعودي .
رسوم تجديد الرخصة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.
تتيح أدارة المرور العامة خطوات سهلة وميسرة لتجديد الرخصة إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة المرور.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى برنامج من خلال منصة أبشر.
- الآن قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات مثل ” رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، وبيانات اخري خاصة”
- قم بالبحث من خلال صفحة اخري عن أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- قم بإدراج كلمة المرور، ثم الضغط على زر تجديد رخصة القيادة.
- الآن قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
- قم بتحديد إمكانية تجديد الرخصة.
- بعد ذلك ستظهر صفحة أخرى تحتوي على جميع معلوماتك والرخصة المراد تحديثها للتأكد من صحة كل هذه المعلومات ،يجب عليك تأكيد التجديد.
- ستظهر أمامك الآن تم تجديد الرخصة بنجاح.
- . بعد ذلك ، يجب عليك اختيار الطريقة التي تناسبك للحصول على الترخيص، حيث تتوفر عدة خيارات الدفع، منها التوجه لمركز المرور، أو البريد السعودي ومن خلاله يمكنك دفع واستلام الرخصة
الوسوم
يعتبر تجديد رخصة سير المركبات، من الأمور الهامة التي يهتم بها المواطن، والمقيمين على الأراضي السعودية، حيث أعلنت منصة أبشر الإلكترونية علي تويتر العالمي؛ شروط جديدة تتيح للمواطن والمقيم من خلالها السماح بتجديد رخصة المركبة في اسرع وقت، وذلك دون عناء التوجه إلي إدارة المرور، حيث يتم تجديدها إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي لمنصة أبشر، ومن خلال السطور التالية نوضح خطوات تجديد رخصة سير المركبات.
شروط تجديد رخصة سير المركبات
من خلال مواكبة التغيرات التي جرأت على المملكة العربية السعودية، تعمل جميع الجهات المختصة بالعمل بجدية؛ لتقديم ابرز واهم الخدمات الإلكترونية للمقيمين والمواطن السعودي، حيث وضعت إدارة المرور ضوابط وشروط يتثنى من خلالها تجديد رخصة القيادة في اسرع وقت ومن ابرز تلك الشروط التالية:
- أولاً، يجب عليك التأكد أن وثيقة تأمين المركبة سارية المفعول.
- ثانياً، من الضروريات أن تكون شهادة فحص المركبة الفني سارية.
- ثالثاً، يتوجب عليك سداد جميع فواتير المخالفات المرورية أن وجد.
- رابعاً، جميع رسوم التجديد يجب سدادها، وكذلك مخالفة التأخير.
- خامساً، رخصة السير للمركبة يجب أن لا تتجاوز 180 يوماً.
- سادساً، أن يكون مالك المركبة علي قيد الحياة.
من الأمور التي يرغب المواطن والمقيم علي الأراضي السعودية معرفتها؛ هو رسوم تجديد الرخصة، وذلك من أجل السير على الطرقات بطريقة قانونية تمنعه من التعرض لغرامة مالية، ومن خلال أدارة المرور بالمملكة، نشرت تكاليف تجديد رخصة قيادة المركب ، وحددت الغرامة التي سيتم تطبيقها على الفرد في حال عدم الامتثال لتجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد، وكانت رسوم تجديد المركبة على النحو التالي:
طرق تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا
رسوم تجديد الرخصة لمدة عامين 80 ريال سعودي .
رسوم تجديد الرخصة لمدة 5 سنوات 200 ريال ريال سعودي .
رسوم تجديد الرخصة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.
تتيح أدارة المرور العامة خطوات سهلة وميسرة لتجديد الرخصة إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة المرور.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى برنامج من خلال منصة أبشر.
- الآن قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات مثل ” رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، وبيانات اخري خاصة”
- قم بالبحث من خلال صفحة اخري عن أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- قم بإدراج كلمة المرور، ثم الضغط على زر تجديد رخصة القيادة.
- الآن قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
- قم بتحديد إمكانية تجديد الرخصة.
- بعد ذلك ستظهر صفحة أخرى تحتوي على جميع معلوماتك والرخصة المراد تحديثها للتأكد من صحة كل هذه المعلومات ،يجب عليك تأكيد التجديد.
- ستظهر أمامك الآن تم تجديد الرخصة بنجاح.
- . بعد ذلك ، يجب عليك اختيار الطريقة التي تناسبك للحصول على الترخيص، حيث تتوفر عدة خيارات الدفع، منها التوجه لمركز المرور، أو البريد السعودي ومن خلاله يمكنك دفع واستلام الرخصة
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