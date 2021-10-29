كيفيه الحصول علي تمويل 50 الف ريال بدون كفيل واهم الشروط والأورق المطلوبة للحصول علي التمويل حيث تقدم العديد من البنوك وشركات التمويل خدمه التمويل بدون كفيل للمقيمين والسعودين من أصخاب الدخل المحدود من اجل تمويل المشروعات الصغيرة أو شراء السيارات والعقارات وغيرها ومن الاحتياجات الأخري. اهم الشروط للحصول علي التمويل بدون كفيل عمر المتقدم لا يقل عن 20 عاما والحدي الأقصى للعمر 60 عام.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم في الثلاثة أشهر الأخيرة له.

على مقدم الطلب أن يقدم كافة الأوراق المطلوبة والتي تبين طبيعة العمل.

الحد الأدنى لراتبه الشهري 400 ريال في القطاع الخاص.

تقديم تقرير خاص بتفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل علية من العمل.

يشترط أن يكون اقل مده عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص سته أشهر.

يجب أن يمتلك صاحب الطلب سجل ائتماني ليكون لديه دليل على مقدرته على سداد أقساط القروض.

تقديم تقرير خاص بتفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل علية من العمل.

يكون القرض بدون فوائد محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

يتم تحويل راتب مقدم الطلب إلى البنك الذي سوف يحصل منه على التمويل.

لابد من أن يكون المتقدمين من الوافدين أن يكونوا متواجدين داخل أراضي المملكة.

نسبه الخصم من الراتب الشهري لصاحب القرض لا تقل عن 33%.

في حالة الحصول على قرض مسبق من البنك فيجب سداد أقساطه أولاً قبل الحصول على قرض آخر. الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل بدون كفيل تقديم نسخة من بطاقة الهوية مع نسخة من كشف الحساب البنكي للثلاثة أشهر الأخيرة.

مستند يضم كافة تفاصيل الراتب للراتب الثابت ومستند للراتب في اخر سته اشر للراتب غير الثابت.

الرمز البريدي لمكان الإقامة مع فاتورة المياه أو الكهرباء لإثبات محل إقامة.

مستند يفيد بموافقة صاحب الطلب على تحويل الراتب إلى حسابه في البنك الذي يقترض منه. خطوات الحصول علي التمويل من بنك الراجحي نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ثم الدخول علي طلب التمويل الشخصي.

نقوم بكتابه الاسم والجنسية ورقم الهوية أو الإقامة والعمر والنوع والبيانات المطلوبة ثم اختيار إن كان لديك حساب في الراجحي أم لا.

ثم نقوم بتحديد نوع القطاع سواء عام أو خاص ثم حدد منتجات بطاقة الائتمان من بين الخيارات الموجودة ليتم اختيار التمويل الشخصي واختيار الراتب الشهري الخاص.

نقوم بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني واسم المنطقة وافضل وقت للاتصال.

ثم نقوم بإرسال الطلب بالضغط علي خيار تقديم. اهم الشروط للحصول علي التمويل بدون كفيلالأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل بدون كفيلخطوات الحصول علي التمويل من بنك الراجحي الوسوم

كيفيه الحصول علي تمويل 50 الف ريال بدون كفيل واهم الشروط والأورق المطلوبة للحصول علي التمويل حيث تقدم العديد من البنوك وشركات التمويل خدمه التمويل بدون كفيل للمقيمين والسعودين من أصخاب الدخل المحدود من اجل تمويل المشروعات الصغيرة أو شراء السيارات والعقارات وغيرها ومن الاحتياجات الأخري. اهم الشروط للحصول علي التمويل بدون كفيل عمر المتقدم لا يقل عن 20 عاما والحدي الأقصى للعمر 60 عام.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم في الثلاثة أشهر الأخيرة له.

على مقدم الطلب أن يقدم كافة الأوراق المطلوبة والتي تبين طبيعة العمل.

الحد الأدنى لراتبه الشهري 400 ريال في القطاع الخاص.

تقديم تقرير خاص بتفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل علية من العمل.

يشترط أن يكون اقل مده عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص سته أشهر.

يجب أن يمتلك صاحب الطلب سجل ائتماني ليكون لديه دليل على مقدرته على سداد أقساط القروض.

تقديم تقرير خاص بتفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل علية من العمل.

يكون القرض بدون فوائد محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

يتم تحويل راتب مقدم الطلب إلى البنك الذي سوف يحصل منه على التمويل.

لابد من أن يكون المتقدمين من الوافدين أن يكونوا متواجدين داخل أراضي المملكة.

نسبه الخصم من الراتب الشهري لصاحب القرض لا تقل عن 33%.

في حالة الحصول على قرض مسبق من البنك فيجب سداد أقساطه أولاً قبل الحصول على قرض آخر. الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل بدون كفيل تقديم نسخة من بطاقة الهوية مع نسخة من كشف الحساب البنكي للثلاثة أشهر الأخيرة.

مستند يضم كافة تفاصيل الراتب للراتب الثابت ومستند للراتب في اخر سته اشر للراتب غير الثابت.

الرمز البريدي لمكان الإقامة مع فاتورة المياه أو الكهرباء لإثبات محل إقامة.

مستند يفيد بموافقة صاحب الطلب على تحويل الراتب إلى حسابه في البنك الذي يقترض منه. خطوات الحصول علي التمويل من بنك الراجحي نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ثم الدخول علي طلب التمويل الشخصي.

نقوم بكتابه الاسم والجنسية ورقم الهوية أو الإقامة والعمر والنوع والبيانات المطلوبة ثم اختيار إن كان لديك حساب في الراجحي أم لا.

ثم نقوم بتحديد نوع القطاع سواء عام أو خاص ثم حدد منتجات بطاقة الائتمان من بين الخيارات الموجودة ليتم اختيار التمويل الشخصي واختيار الراتب الشهري الخاص.

نقوم بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني واسم المنطقة وافضل وقت للاتصال.

ثم نقوم بإرسال الطلب بالضغط علي خيار تقديم. اهم الشروط للحصول علي التمويل بدون كفيلالأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل بدون كفيلخطوات الحصول علي التمويل من بنك الراجحي

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