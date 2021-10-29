قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يوم الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي أكد أن طاولة المفاوضات هي الآلية الوحيدة لحل قضية الصحراء.
وتحدث بوريطة، في مؤتمر صحفي، بعدما قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وأكد وزير الخارجية المغربي، التزام المملكة بوقف إطلاق النار في الصحراء، قائلا إن هناك ميليشيات حاولت عرقلة حركة السير في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.
وأردف بوريطة أن قرار مجلس الأمن أعرب عن قلق إزاء قرار الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار، "وهذا الإنهاء يكون من طرف ما، ونحن نعرف الطرف الذي أعلن بشكل رسمي أنه لم يعد ملتزما بوقف إطلاق النار".
وأضاف وزير الخارجية المغربي أن ثمة رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لم يسمح ولن يسمح "بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة".
وأضاف بوريطة أن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في سنة 2006 إطار واقعي وعملي لحل قضية الصحراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريطة: مجلس الأمن أكد أن المفاوضات هي آلية حل قضية الصحراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.