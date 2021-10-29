تونس تفكك خلية لتنظيم داعش الإرهابى خططت لشن هجمات

جدة - نرمين السيد - وقبل ست سنوات، قتل مسلح من تنظيم داعش 39 أجنبيا بالرصاص على شاطئ فى مدينة سوسة مما أدى إلى نزوح جماعى للسياح وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسى.
ومنذ ذلك الحين أصبحت تونس أكثر فاعلية فى منع الهجمات والرد عليها لكن الخلايا النائمة لا تزال تمثل تهديدا خاصة مع عودة الجهاديين من سوريا والعراق وليبيا.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان إنهم خططوا "لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية... فى منطقة تطاوين باستعمال عبوات ناسفة".
ولم يذكر البيان عدد أفراد الخلية أو كيفية رصدها أو الإجراء الذى تم اتخاذه ضد المشتبه بهم.
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