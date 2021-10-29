قصر باكنجهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث بالراحة لأسبوعين

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "أسوشيتد برس"، بأن الملكة إليزابيث الثانية نُصحت بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل، حيث قبلت نصيحة الأطباء لتقليص جدول أعمالها المزدحم، حسبما ذكر قصر باكنجهام اليوم الجمعة.
ويمكن للملكة البالغة من العمر 95 عامًا الاستمرار فى القيام بمهام مكتبية خفيفة خلال هذا الوقت - بما فى ذلك بعض اللقاءات الافتراضية. لكنها لن تتمكن من السفر.
وقال القصر، فى إشارة إلى حدث كبير فى التقويم السنوى للملكة، "مع ذلك، تظل نية الملكة الراسخة أن تكون حاضرة فى الخدمة الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأحد 14 نوفمبر".
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