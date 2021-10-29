جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، اليوم الجمعة، أن مجموعة العشرين للمالية والصحة أكدت التزامها بتعزيز حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى جميع أنحاء العالم، والالتزام بالوصول إلى 40% من سكانه لتطعيمهم بحلول نهاية العام و70% بحلول منتصف عام 2022.





وأشار سبيرانتسا - بعد ختام اجتماع وزراء المجموعة عشية قمة العشرين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكى) - إلى أن المجموعة وافقت على تشكيل فريق عمل دائم، ترأسه فى السنة الأولى إيطاليا وإندونيسيا، الرئيس الدورى القادم لمجموعة العشرين بشأن إيصال اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" فى العالم. وأضاف وزير الصحة الإيطالى أن عملية تطعيم السكان حول العالم أولوية لأن اللقاح لا يمكن أن يكون امتياز ولكن حق لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الأموال المتاحة لهذه العملية فإن هناك التزام من جميع دول مجموعة العشرين بالتدخل بدعم اقتصادى قوى للغاية، وأنه سيتم استثمار المبالغ اللازمة، مؤكدا أنه لم يعد من الممكن اعتبار الصحة عبئا ماليا بل استثمار كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: التزام مجموعة العشرين بتطعيم 70% من سكان العالم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.