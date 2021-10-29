التقديم علي تقسيط مديونية شركة الكهرباء المستحقة وطريقة سداد الفواتير 2021

يبحث الكثيرون عن طريقة سداد مديونية شركة الكهرباء، فقد لا يستطيع عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية خاصة محدودي الدخل المادي عن سداد الفواتير بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، ولذلك يلجأون الي نظام التقسيط، حيث يتم تقسيط قيمة المبلغ المديون عليه الي عدة أشهر لتقليل ضغط المصروفات عليه شهرياً، وقد يسبب ذلك معاناة شركة الكهرباء والشركات التابعة لتوزيع الكهرباء، وبناءً علي ذلك توصل مسؤولين الشركات الي قرارات حديثة يستفيد منها أصحاب شركات الكهرباء والمستفادين.

تقسيط مديونية مستحقة لشركة الكهرباء

أصدرت الشركة القابضة للكهرباء في جمهورية مصر العربية عدة تعليمات جديدة لكي يسفيد منها الطرفين وهما مستهلكين الكهرباء وأصحاب الشركات، فالتعليمات هي كالأتي:

تؤكد تعليمات الشركة القابضة والمسؤلة عن توزيع الكهرباء في جمهورية مصر العربية عن إمكانية رؤوس شركات الكهرباء وهما عددهم 9 شركات في مصر بتقسيط المديونات الي الشركة القابضة وهي الشركة الأم، وذلك لمدة عام أو عامين بدون فوائد.

كما تنص التعليمات أن كافة الفروع المسؤولة عن توزيع الكهرباء تعمل علي تسهيل وتيسير دفع الفواتير الخاصة بالمستهلك في جميع أنحاء الجمهورية، وتقسيط الفواتير علي المواطن المحدود الدخل المادي والغير قادر علي تسديدها.

كيفية سداد فواتير الكهرباء

يتمكن المواطن المصري الآن في زمن التكنولوجيا الحديث من دفع كافة فواتير الكهرباء والمياه والغاز وهو في منزله/ عمله، أو ما شبه ذلك، وقد يتم خدمة دفع فواتير الكهرباء إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال موقع محصل الكهرباء، أو يمكن دفعها من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الكهرباء، كما يمكن تقسيط تلك الفاتورة علي مراحل متعددة إذا كان العميل ليس لديه قيمة المبلغ الآن.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي تقسيط الكهرباء للمصريين

كشف المسؤولين عن المستندات الملفات المطلوبة من أجل جدولة الأقساط في كافة الفروع الخاصة بالشركات المسؤولة عن توزيع الكهرباء في مصر، فالمستندات هي: