أجل أول قسطين بدون شرط اعتماد جهة العمل وأحصل على تمويل فورى بدون كفيل

أجل أول قسطين بدون شرط اعتماد جهة العمل، تمويل شخصي بمبالغ مالية فورية وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بتسهيلات عديدة ، وبإمتيازات متنوعة تناسب جميع العملاء ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من خيارات للسداد متعددة ومتنوعة ، والتي تمكن العميل من تقسيط مبلغ التمويل من خلال دفعات ميسرة ومجدولة.

تمويل شخصي فورى ونقدي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل. تمويل شخصي بدون رسوم إدارية. يمكن لطالب التمويل سداد أول قسط بعد شهرين. خيارات عديدة لسداد مبلغ التمويل ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 36 شهر. المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وتأجيل سداد أول قسطين. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 22 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، للاستفادة من تمويل شركة اليسر.

5000 ألف ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعوديةشروط طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل في المملكة العربية السعودية