جدة - نرمين السيد - اتفقت فرنسا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على السعى لجعل قواعد تصدير الأسلحة أكثر فاعلية من أجل إزالة مصدر خلاف مستمر منذ وقت طويل، وذلك بعد أول اجتماع بين رئيسى البلدين منذ الأزمة التى تفجرت فى أعقاب اتفاق أمريكى مع بريطانيا وأستراليا.





وقال الجانبان فى بيان مشترك بعد اجتماع الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الإيطالية روما "يعتزم الرئيسان إطلاق حوار استراتيجى أمريكى فرنسى حول تجارة الأسلحة تعزيزا لوجهة نظر مشتركة بينهما حول ارتياد سوق الأسلحة وقضايا التصدير". وقال البلدان فى البيان إن الولايات المتحدة وفرنسا تهدفان إلى زيادة التعاون فى قضايا الفضاء التى ستنال المزيد من المناقشات خلال زيارة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى المقبلة لباريس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق بين فرنسا وأمريكا على بدء حوار حول قضايا تصدير السلاح والفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.