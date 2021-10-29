واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد خلال أشهر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن تطالب 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة فى الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على "الجبهة" الدبلوماسية نتيجة لذلك.

وقالت الناطقة فى بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "بالنظر إلى المطالب التى قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين الولايات المتحدة فى الأشهر المقبلة (وهذا يعنى طردهم)، فإن الوضع على (الجبهة) الدبلوماسية سيزداد سوءًا".

وقالت زاخاروفا، فى تعليقها على الأنباء، "لقد توقفت منذ فترة طويلة عن الشعور بالدهشة إزاء كل أنواع التسريبات والتصريحات الصادرة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الظروف التى يُزعم أنها (لا تطاق) والتى تُجبر فيها السفارة الأمريكية فى موسكو على العمل".