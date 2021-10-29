البابا فرانسيس يهدى وثيقة الأخوة الإنسانية لبايدن

جدة - نرمين السيد - أهدى بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركى، جو بايدن، وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، فى فبراير 2019، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكتب القاضى محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، فى تغريدة على "تويتر"، "الأحداث الإنسانية والمشكلات التى تهدد مستقبل البشرية مثلت المحور الأهم فى قمة البابا فرنسيس والرئيس بايدن اليوم".

وزار بايدن البابا فرنسيس فى الفاتيكان، بعدما بدأ زيارة إلى إيطاليا من أجل المشاركة فى قمة مجموعة العشرين.

وأضاف "كما أهدى البابا للرئيس بايدن وثيقة الأخوة الإنسانية.. إن تنسيق الجهود بين الرموز الدينية والقادة السياسيين يعزز فرص تحقيق الأخوة الإنسانية، وتقديم الأفضل للعالم".

وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، أبرزها ‏التأكيد على أن الأديان لم تكن أبدا مثيرة للعنف وإراقة الدماء، كما تتطرق إلى عدد من القضايا والمشكلات، التى يعانى منها العالم اليوم، ‏مثل التشدد والإرهاب والفقر، ‏داعية العالم أجمع إلى ‏التكاتف من أجل التوصل إلى حلول.

وفى ديسمبر 2020، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، القرار الخاص الذى قدمته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بإعلان 4 فبراير من كل عام ليكون "اليوم العالمى للأخوة الإنسانية".