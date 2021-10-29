شروط تقسيط سيارات بدون كفيل بنك البلاد والوثائق المطلوبة

تقسيط سيارات بدون كفيل بنك البلاد وبدون مقدم هي أحد أكثر أنواع التمويل التي نالت إعجاب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن تم البحث عن تقسيط سيارات بدون بنك ولكن دون جدوى، فقد وفر البنك شروط شراء سيارة بالتقسيط مثل الراجحي تمويل سيارات وذلك لأنه أفضل بنك لتمويل السيارات 2021 وسوف نقدم لكم شروط تقسيط السيارات من خلال المعارض المعتمدة لدى بنك البلاد كما وفرنا لكم تمويل السيارات بنك الإنماء من قبل.

تقسيط سيارات بدون كفيل بنك البلاد

يوفر البنك للعملاء إمكانية شراء السيارة المفضلة لديهم شريطة أن تكون ضمن الحد الائتماني للمتقدم، وفي حالة توافر الشروط التالية:

يقبل طلب التمويل للأفراد من عمر 18 عام.

امتلاك العميل لحساب داخل البنك جاري.

بقاء المتقدم بجهة العمل أثناء التقديم لتقسيط السيارة.

يتم قبول الطلب من السعوديين أصحاب الرواتب المبتدئة من 3 ألاف ريال، أما غير السعوديين فيجب بدء الراتب من 3500 ريال.

شروط شراء سيارة بالتقسيط من البنكمزايا تقسيط سيارة بنك البلاد

هناك بعض المميزات الهامة التي يحصل عليها العميل في حالة الاستفادة من تقسيط السيارات بنك البلاد وهي:

سداد قيمة التمويل على فترات متعددة يمكن أن تصل إلى 60 شهر.

لا يحتاج العميل إلى دفع مبالغ للدفعة الأولى.

طبقًا للضوابط الخاصة بمؤسسة النقد فيمكن للعميل التقديم على سداد قيمة التمويل مبكرًا.

مبلغ تمويل كبير حسب الحد الائتماني للعميل وبحد أقصى 2 مليون ريال.

يتاح للعميل الاستفادة من التمويل الإضافي.

يمكن للعميل طلب تقسيط أحد الأقساط سنويًا.

يمكن للأفراد المتقاعدين الاستفادة من تقسيط السيارات

الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات بنك البلاد

ومطلوب من عملاء البنك تقديم الأوراق والمستندات التالية عند التقديم: