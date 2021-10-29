البحرين تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال البيان الذي صدر ليل الجمعة، إن القرار جاء "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "هذا القرار لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".