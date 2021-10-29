بايدن وماكرون يعلنان دعمهما للشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيسان بايدن وماكرون، اليوم الجمعة، تأكيدهما الالتزام بتكييف تحالف بلديهما وشراكتهما عبر الأطلسى بما يتماشى مع التطورات الدولية، ودعمهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبى.





وفى بيان مشترك أقرا بايدن وماكرون بأهمية التعاون فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وجددا دعمهما للحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن الأمن والدفاع. وأكد الرئيسان بايدن وماكرون عزمهما للعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة التهديدات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وقال بايدن "واشنطن ستخصص أصولا إضافية فى منطقة الساحل لدعم جهود مكافحة الإرهاب التى تقودها فرنسا ودولا أوروبية أخرى".

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