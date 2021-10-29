مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يمزق تقرير حقوق الإنسان عن انتهاكات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - مزق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الجمعة، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن "مكانه فى القمامة"، وذلك بعد أن فضح التقرير جرائم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن الواقعة حدثت خلال جلسة خاصة عقدت الليلة (الجمعة) فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهاجم إردان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشان تقريره السنوى الذى انتقد فيه ممارات إسرائيل بشدة. وقال السفير الإسرائيلى إن "مجلس حقوق الإنسان هاجم وأدان إسرائيل منذ إنشائه قبل 15 عاما عبر 95 قرارا، مقارنة بـ 142 قرارا ضد باقى دول العالم مجتمعة". ومن على منصة الأمم المتحدة، أقدم مندوب إسرائيل على تمزيق التقرير السنوى لمجلس حقوق الإنسان، قائلا إن "مكان هذا التقرير المشهوه والأحادى الجانب هو سلة مهملات معاداة السامية". من بين القرارات التى تضمنها التقرير الذى هاجم إسرائيل، قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق فى أعقاب عملية "حارس الأسوار" (المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة بين 10 إلى 21 مايو الماضى). كما تطرق التقرير إلى المستوطنات الإسرائيلية وأوضاع حقوق الإنسان فى الضفة الغربية وفى مرتفعات الجولان السورية المحتلة وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير.

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