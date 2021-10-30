جعجع: الحكومة الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع لتجنيب لبنان مزيدا من المآسي

دوت الخليج :- أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

واعتبر في بيان، أن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

وقال جعجع: "يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أوّل مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطِّل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة".

وكالات