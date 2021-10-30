"الثمرة الملعونة" خدعت طفلين وقتلتهما وهما يلعبان

في ثالث حادث مأساوي خلال أيام، قال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة قتلت طفلين على الأقل في قرية، الجمعة، بعد أن أعطيت لهما وهما يلعبان.
وقال متحدث باسم الشرطة على "تويتر"، إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالي العاصمة كمبالا، مما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عاما، وطفل آخر يعاني إعاقة.
وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.
وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي وقتلت امرأة وأصابت 3 أشخاص آخرين.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.
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