مصر.. لص يفضح نفسه وينشر صورته على "فيسبوك الضحية"

واقعة غريبة من نوعها شهدتها محافظة سوهاج جنوبي مصر، حيث سرق لص هاتفا محمولا، ثم صوّر نفسه به ونشر صورته على حساب الضحية بمنصة "فيسبوك"، مما قاد أجهزة الأمن لضبط الجاني سريعا.
الواقعة حدثت قبل يومين حينما غافل اللص تاجرا بأحد أسواق سوهاج ثم سرق هاتفه، وبعدها فوجئ الضحية بالسارق يستخدم حسابه على "فيسبوك" المسجل على الهاتف المسروق، ونشر اللص صورة لوجهه على الحساب.
وأثارت الصورة تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف السارق بأنه "غبي منه فيه" على غرار الفيلم الكوميدي الشهير للفنان المصري هاني رمزي.
وقالت أجهزة الأمن إنها كشف ملابسات الحادث بالاستعانة بالصورة، وتوصلت للص وألقت القبض عليه، حيث اعترف أنه "أثناء عبثه بالهاتف صوّر نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على حساب فيسبوك الخاص بصاحب الهاتف".
وأوضح مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، أن السارق ضبط عندما عرض الهاتف للبيع، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف وكذا حافظة نقود تعود للضحية وبداخلها مبلغ مالي.
وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.
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