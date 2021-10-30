الغذاء والدواء الأمريكية تجيز لقاح فايزر للأطفال من 5 لـ 11 عاما

جدة - نرمين السيد - وهذا هو أول لقاح Covid-19 مصرح به فى الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، بحسب رويترز.

من المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكى، عاد العديد منهم إلى المدرسة.

يأتى ذلك بعد أن صوتت لجنة من مستشارى وكالة الغذاء والدواء (FDA) بأغلبية ساحقة على التوصية بالموافقة يوم الثلاثاء الماضى.

وقالت وكالة الغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح فايزر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر.

وحتى الآن، أجاز عدد قليل من البلدان الأخرى، بما فى ذلك الصين وكوبا والإمارات العربية المتحدة لقاحات كورونا للأطفال فى هذه الفئة العمرية وما دونها.

من المقرر أن تجتمع لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، الأسبوع المقبل، للنظر فى التوصيات حول كيفية استخدام اللقاح فى تلك الفئة العمرية.

وقالت شركتا فايزر وبيونتيك إن لقاحهما أظهر فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا فى تجربة سريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11عاما.