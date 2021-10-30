رقم الراجحي ٢٤ ساعة الموحد خدمة العملاء

يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي التواصل مع البنك، عن طريق رقم الراجحي المجاني وذلك للاستفسار عن كافة الخدمات التي يوفرها الراجحي لعملائه ومعرفة أماكن الفروع التابعة له، وعندما تقوم بتنشيط خدمة الهاتف المصرفي سوف يتاح لك عدد من العمليات المميزة وهي سداد الفواتير المتنوعة مثل فاتورة الكهرباء أو الاتصال أو المياه.

كما تستطيع من خلال تلك الخدمة أن تسدد كل الفواتير الحكومية التي ترغب في سدادها، ويمكنك تحويل أموالك بالبنوك الخارجية أو تشتري أي من بطاقات الاتصال السعودية،والتصرف في بطاقتك الائتمانية سواء بإصدارها مرة أخرى أو إلغائها ويمكن أن تشتري بطاقات الإنترنت أو بطاقات أسعار الأسهم إلى غير ذلك من المميزات التي تقدم بواسطة خدمة الهاتف المصرفي.

التسجيل بهاتف بنك الراجحي المصرفي

يستطيع العميل أن يسجل بياناته للاستفادة من تلك الخدمة أو معاودة الاشتراك بها كما يمكنك الاستفسار عن خطوات التقديم علي قرض من بنك الراجحي، وذلك عن طريق مجموعة يسيرة من الخطوات التي نوجزها في النحو الأتي.

قم بالاتصال على رقم البنك الموحد، من خلال رقم جوالك الذي سجلته على حسابك ببنك الراجحي. وعندما تستمع لخدمة الرد الآلي يجب أن تضغط على 0 حتى تختار الخدمات الأخرى. وحتى تشترك بخدمة الهاتف المصرفي أنقر على رقم 3. وأكد على الاشتراك بتلك الخدمة، من خلال الضغط على الزر رقم 1. أدخل رقم البطاقة المصرفية الخاصة بك، ثم دون بعدها أخر 7 أرقام لحسابك البنكي. أكتب رقم حسابك السري المكون من أربعة أرقام، ولابد أن تتبع ما يلي. عدم تشابه الرقم السري الخاص بحسابك ، وليكون مثلا رقمه 7777 فهذا لا يجوز أن يكون رقم سري. تسلسل الأرقام التي قمت بإدخالها بكلمة السر. إلا تكون كلمة السر تعبر عن تاريخ ميلادك الهجري أو الميلادي. وحتى تقبل كلمة السر فلابد إلا تتشابه بالرقم المصرفي لبطاقتك البنكية. يجب عدم بداية رقمك السري برقم 0 أو 1.

التفعيل لخدمة الهاتف المصرفي

يمكن للعميل أن يفعل تلك الخدمة، عن طريق عدد من الخطوات وذلك بالاتصال على الأرقام التي وضعها البنك للتواصل معه أو إتباع الأتي.