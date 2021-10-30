لبنان تعرب عن أسفها لقرارات السعودية وتناشد الزعماء العرب لحل الأزمة

دوت الخليج :- أعرب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده، وقال إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع السعودية
وناشد ميقاتي الزعماء العرب المساعدة في تجاوز الأزمة مع السعودية، وقال في بيان إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي لا تمثل وجهات نظر الحكومة، وأكد حرصه على العلاقات اللبنانية الخليجية.
وأضاف ميقاتي أنه "يعمل جاهدا على تهدئة مخاوف السعودية" وأنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة.
المصدر: "رويترز"
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