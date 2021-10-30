مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022

كشفت مؤسسة "لونلي بلانيت" الرائدة في مجال السفر، عن أفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2022، ومن بينها مصر وسلطنة عُمان.

وأصدرت المؤسسة كتابها السنوي بعنوان "أفضل سفريات لونلي بلانيت في 2022"، وسط آمال بتعافي قطاع السياحة الذي تلقى ضربات موجعة بسبب أزمة كورونا.

وسلطت المؤسسة الضوء في دليلها على أفضل 10 دول وأفضل 10 مدن وأفضل 10 مناطق، يمكن أن يقصدها السياح خلال العام المقبل، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وفي قائمة أفضل 10 دول، جاءت مصر التي وصفتها "لونلي بلانيت" بأنها "موطن أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع"، وأضافت أن "العالم لا يزال يتعلم الجديد عن هذه الأعاجيب المعمارية كل عام".

كما دعت المؤسسة السياح إلى استكشاف الطبيعة في سلطنة عُمان، بين الجبال والصحراء ومياه مضيق هرمز.

وضمت قائمة أفضل 10 دول كوجهات سياحية العام المقبل، مالاوي، ونيبال، وأنغويلا (أرخبيل تابع لبريطانيا في الكاريبي)، وسلوفينيا، وبيليز (بلد صغير في أميركا الوسطى)، وموريشيوس، والنرويج، وجزر كوك (دولة نائية في المحيط الهادئ).